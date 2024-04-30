Друзья, которые будут с вами долго: топ-7 пород котов-долгожителей

Средняя продолжительность жизни уличных кошек составляет 10-15 лет. Домашние же кошки, как правило, живут дольше, ведь не сталкиваются с теми же рисками, что и их собратья на улице. Им не угрожают машины, собаки, отравления, травмы, плохая погода и другие опасности.

Однако, проводя большую часть времени в замкнутом пространстве, у домашних кошек также есть свои проблемы. Малоподвижный образ жизни может привести к ожирению и сахарному диабету. Среди домашних кошек возраст 15-20 лет не редкость. Рекордсменом Книги рекордов Гиннеса стала кошка по имени Кроме Пафф породы микс табби. Она родилась 3 августа 1967 года, а скончалась 6 августа 2005 года в возрасте 38 лет и 3 дня. Об этом пишет РБК.

Персидская кошка: Этот красавец с роскошной шерстью может прожить от 15 до 20 лет, при условии качественного ухода. Сбалансированное питание, регулярная гигиена рта и ушей, а также активные игры помогут ему оставаться здоровым и счастливым в течение долгих лет. Сиамская кошка: Эта активная красавица с выразительной мордашкой и узнаваемым окрасом родом из Таиланда, где ее называют "лунным бриллиантом". Сиамцы общительны, любознательны, преданы хозяину и обладают крепким здоровьем. Продолжительность их жизни может достигать 16-20 лет. Бурманская кошка: Эти кошки с короткой шерстью и янтарными глазами известны своим умным и ласковым характером. Благодаря сиамским предкам они могут прожить до 25 лет. Однако у бурманских кошек "американского" типа часто случаются черепные деформации, которые со временем могут привести к глаукоме. Саванна: Эта экзотическая и редкая порода появилась в 1986 году в США. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала. В 2015 году саванские кошки были признаны самыми дорогими в мире. Они имеют большие уши, длинные ноги и пятнистую окраску, а также отличаются энергичностью, смекалкой и доброжелательностью. Продолжительность жизни саваннской кошки составляет 17-20 лет. Египетская кошка мау: Эта древняя и загадочная порода родом из диких кошек Африки. Мау имеет уникальную окраску с пятнами и полосами, зеленые глаза и грациозную фигуру. Эти интеллигентные, лояльные и нежные кошки с хорошим здоровьем и адаптивностью к разным условиям могут прожить до 15-20 лет. Мэнкс (менская кошка): Кошки этой породы родом с острова Мэн в Ирландском море. Отсутствие хвоста у них есть результат мутации гена, что делает их уникальными и милыми.

Однако, котята менксов рождаются хилыми, поэтому найти здорового питомца – большая удача. Но, вырастая, Менкс радуют своих хозяев долго: средняя продолжительность их жизни составляет 15-18 лет.

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7 .Регдол: Название этой породы в переводе с английского означает "тряпичная кукла". Ее особенность – пониженный мышечный тонус, из-за которого кошка полностью расслабляется, когда ее берут на руки.

Эти ласковые и спокойные животные любят спать, лежать на коленях у хозяина и ладить со всеми. К тому же, они долгожители – средняя продолжительность жизни регдоллов составляет 15-19 лет.

Помните, что это только ориентировочные данные. Продолжительность жизни каждой кошки зависит от генетики, питания, образа жизни и доступа к ветеринарной помощи.

Чтобы ваш пушистый друг прожил с вами подольше, обеспечьте ему качественный уход, сбалансированное питание, активные игры, а также любовь и заботу.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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