Думала, что вздутие: француженка вынашивала младенца в кишечнике (фото)

37-летняя женщина из Франции родила здорового ребенка, который рос в его кишечнике. Этот удивительный случай внематочной беременности произошел в клинике города Лилль.

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Женщина обратилась за медицинской помощью после 10 дней сильных болей в животе и вздутия живота. Медицинские эксперты провели сканирование и обнаружили, что в ее брюшной полости между желудком и кишечником у нее растет "нормально сформированный" плод.

В исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, врачи объяснили, что у женщины была абдоминальная внематочная беременность – когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется вне матки, а вместо этого в брюшную полость. Это состояние в большинстве своем приводит к потере ребенка, однако в этом случае врачи успешно родили ребенка на 29 неделе беременности.

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Усилия врачей были поразительны, учитывая потенциальную опасность для матери, поскольку внематочная беременность может повлечь за собой внутреннее кровотечение, разрыв трубы или шок. Это может привести к смерти плода. По данным врачей, вероятность потери ребенка в этом случае достигает 90%. А выжившие имеют один из пяти шансов иметь врожденные пороки или повреждение мозга.

В этом случае женщине предоставили медицинскую помощь во Франции, где врачи убедились, что они ждали до 29 недель беременности, чтобы дать ребенку максимальные шансы на выживание. Затем, используя свои навыки, эксперты произвели разрез на животе женщины перед тем, как поместить ребенка их родителей в отделение интенсивной терапии новорожденных.

После трех месяцев пребывания в больнице мать и ее новорожденный был выписан домой. Ребенок родился с нормальным весом и без видимых проблем со здоровьем.

Напомним, в Англии женщина вторично родила разноцветные близнецы. Первые близнецы с разным цветом кожи появились на свет в 2001 году, а вторые девочки родились в 2009 году.

А в Африке 70-летняя Сафина Намуквая из Уганды успешно родила близнецов – мальчика и девочку.

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