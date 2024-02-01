Два домашних средства заставят орхидеи цвести: более дешевых удобрений вы не найдете

Орхидеи довольно неприхотливые комнатные растения, но когда это касается периода роста и цветения, они резко меняют поведение.

Видео дня

Как сообщает Express, используя два обычных кухонных ингредиента можно ускорить процесс цветения орхидей. Все, что нужно – это банановая кожура и рисовая вода.

Читайте также: 7 важных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе орхидеи для дома

Банановая кожура содержат калий, фосфор и кальций, являющиеся важными питательными веществами для орхидей. Чтобы приготовить банановый настой, замочите свежую банановую шкурку в воде на 48 часов, а затем разведите четырьмя частями воды. Поливайте сразу, как корни орхидей просохнут.

Рисовую воду можно использовать для орхидей. Она содержит небольшие количества азота, фосфора и калия, а также крахмал, питающий полезную микоризу на корнях. Чтобы приготовить рисовую воду, начните с замачивания риса в воде на 30 минут или больше, процедите воду в бутылку или банку, дайте бродить в течение одной недели и держите ее подальше от прямых солнечных лучей. Через неделю разбавьте раствор равным количеством воды и опрыскивайте корни и листья.

Эксперты говорят, что банановая кожура и рисовая вода – это безопасные и эффективные способы стимулировать цветение орхидей.

Ранее специалисты подсказали, какая приправа стоит того, чтобы ею подпитывать комнатные орхидеи.

Также мы рассказали о причинах появления липких капель на орхидее и методах решения этой проблемы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!