Два легких и действенных способа отмыть духовку после новогодних приготовлений

Новый год – это время праздников, веселья и, конечно же, вкусных блюд. Но после того, как все праздничные блюда будут приготовлены, приходит время убирать. И одной из самых трудных задач после новогодних приготовлений является очищение духовки.

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Черный нагар, жир и остатки пищи могут сделать эту задачу очень сложной. Но не стоит отчаиваться, ведь существует несколько простых и действенных способов, которые помогут вам быстро и легко отмыть духовку.

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Пищевая сода и уксус – смешайте пол стакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды, чтобы получилась густая паста. Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы держаться на стенках духовки. Разотрите полученную пасту по внутренним поверхностям духовки, избегая нагревательных элементов. Оставьте по крайней мере час или даже на ночь. Затем протрите поверхности влажной тряпкой.

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях и влейте в пульверизатор. Разбрызгайте на поверхности внутри духовки. Уксус вступит в реакцию с остатками пищевой соды, облегчая окончательную очистку.

Лимон тоже поможет очистить духовку. Просто выжмите сок целого лимона и нанесите его на жирные участки. Оставьте на 30 минут и затем аккуратно потрите влажной салфеткой.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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