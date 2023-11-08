Два желтка в яйце и бабочки: Какие приметы предвещают, что вы скоро разбогатеете

Наши предки уже давно замечали, что определенные события сопровождаются увеличением финансовых ресурсов у человека. Например, одним из денежных примет было появление бабочки дома. Это явление часто указывало на то, что хозяев ожидает скорая прибыль.

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Также знаком нрава была левая ладонь, которая внезапно начинала чесаться, пишет "РадиоТрек". Это сигнализировало о поступлении денег, и эта примета была связана с ближайшими финансовыми выплатами. Некоторые другие знаки включали два желтка в одном яйце и слива перед важной встречей, которая могла решить финансовые вопросы.

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Самая известная денежная примета связана с плохим запахом. По этой примете, если вы сталкиваетесь с неприятным запахом, то прибыль вскоре сбалансирует эту непогоду.

В свете астрологии следует отметить, что прибыль часто приходит в полные месяцы, и если это совпадает с лунным затемнением, то можно ожидать двойной прибыли. В этот период люди могут получать увеличение заработной платы, бонусы или расчеты по долгам.

Что касается успешного бизнеса, рекомендуется начинать его во время роста Луны, когда она находится в знаках Тельца или Рака. В настоящее время все растет и процветает, включая растения, финансы и другие аспекты бизнеса.

Психологи также советуют создать собственные денежные приметы, которые будут работать для конкретного человека. Например, рассыпав пуговицы из коробки или крупу из пакета, можно сказать себе: "Это до денег!" Это интересное наблюдение показывает, что после нескольких таких случаев примета может сбыться, и деньги могут действительно попасть к вам.

Важно отметить, что "самодельная" примета может быть любой и касаться различных действий и предметов. Главное – внедрить ее в свое подсознание, и эта примета будет служить вам, чтобы добиться финансового успеха.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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