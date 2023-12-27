Двухдневная магнитная буря накрыла Землю: как защититься от ударов

К концу 2023 года придется сразу три магнитных бури силой в 4 балла (оранжевый уровень). Один из штормов уже начался 27 декабря. Следующий состоится 28 декабря.

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Последняя геомагнитная буря ожидается 30 декабря, сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури сегодня, завтра и послезавтра, календарь магнитных бурь:

Магнитные бури в январе 2024

Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:

Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.

Повышенная утомляемость.

Тошнота, отсутствие аппетита.

Головокружение, головные боли.

Учащенное сердцебиение.

Перепады АД.

Сонливость или бессонница.

Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.

Обострение хронических болезней.

Как пережить магнитные бури

Важно помнить, что состояние человеческого здоровья зависит от заботы о нем. Это особенно важно в сложные периоды, например, во время действия магнитных бурь. Чтобы уменьшить проявления перечисленных симптомов, укрепить организм и спокойно пережить этот период, следует соблюдать несколько правил.

Для начала, попытайтесь избегать источников стресса. Меньше смотрите плохие новости, избегайте ссор и больше времени уделяйте релаксу. Пусть организм отдохнет и наберется сил.

Почаще проводите время на свежем воздухе, гуляйте в местном парке или даже в собственном дворе.

Нет возможности гулять – проветривайте помещение. Однако не забывайте выходить в другую комнату или одеваться тепло, чтобы не переохладиться.

Уменьшите употребление кофе в течение дня или замените его безкофеиновым. Если вы предпочитаете капучино или лат, тогда разницу во вкусе даже не почувствуете.

Создайте приблизительный график вашего дня и придерживайтесь его. Если ваш организм привыкнет к тому, что вы всегда ложитесь, просыпаетесь и едите примерно в одно время, ему будет проще настроить внутренние механизмы. Скорее всего, уже скоро вы забудете о бессоннице и резкой потере сил.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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