Единственный в своем роде: папоротник-зомби реанимирует отмершие листья, чтобы кормить остальное растение (видео)

Ученые при исследовании растений в лесах Панамы открыли интересную способность древесного папоротника Cyathea rojasiana. Особенность этого вида состоит в том, что она умирает, чтобы воскреснуть и помочь другим растениям.

Видео дня

Как сообщает Esajournals, Cyathea rojasiana — это вид древесного папоротника, произрастающего в лесах западной Панамы. Она способна реанимировать свои отмершие листья, создавая корни, которые затем извлекают азот из почвы, питающей материнское растение.

Также вас может заинтересовать: Термиты попали в ловушку "спирали смерти" (видео)

В живом состоянии стареющие листья наклонены вниз, чтобы середина листьев могла касаться земли. Когда лист отмирает, структуры внутри рахиса, когда-то несшие воду в живые части листьев, изменяются и становятся живыми корнями. Эти новые живые корни закапываются в почву и продолжают снабжать питательными веществами остальное растение.

Профессор Джеймс Даллинг, ведущий автор исследования, отметил: "Это действительно новое перепрофилирование ткани. И это отличается от того, что, как мы знаем, делают другие папоротники".

Считается, что Cyathea rojasiana, как и другие своего рода, эволюционировали, чтобы получить больше питательных веществ из бедных вулканических почв.

Ранее ученые предупредили, что деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!