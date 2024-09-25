Эффект одной ночи: 3 знака зодиаков, которые не остаются после ночи

Астрология играет немаловажную роль в формировании наших жизненных путей. К примеру, она влияет на то, как мы относимся к отношениям. Некоторые люди выбирают стабильные партнерства, в то время как другие, в частности мужчины, предпочитают легкие, беззаботные связи и флирты на одну ночь. Вот три знака, часто исчезающие после кратковременных романов.

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Кто из мужчин исчезает посреди ночи

Близнецы

Мужчина-Близнец не любит серьезных отношений. Он весел и непредсказуем, потому никогда не знаешь, чего ожидать от него. Его остроумие привлекает женщин, но, хотя он и понимает, как важны долгие отношения, на самом деле предпочитает легкие романы без обязательств.

Стрелец

Мужчина-Стрелец не ищет стабильности. Ему важны удовольствия, а не эмоции, и он предпочитает иметь много партнерш. Он постоянно стремится к новым впечатлениям и приключениям, пока не найдет ту особую женщину, которая сможет его заинтересовать.

Козерог

Муж-Козерог может казаться скромным, но в спальне он очень страстный. Он любит экспериментировать и часто меняет партнерш. Его не интересуют серьезные отношения, поэтому после одной ночи он может просто уйти.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о величайших романтиках в астрологии.

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