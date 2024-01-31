Эффективный метод очищения кухонной вытяжки от британской 'королевы чистоты'

Британская специалист по уборке Линдси Кромби на своей странице поделилась действенным способом, как очистить массный налет по вытяжке за 10 минут.

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Женщина посоветовала замочить вытяжку в растворе из мыльной теплой воды и обычного уксуса.

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Кроме того, Линдси советует чистить вытяжку хотя бы раз в три месяца, поскольку в этом месте на кухне собирается очень много копоти и жира.

Колыби утверждает, что большинство фильтров вытяжки можно мыть в посудомоечной машине. Но если такой возможности нет, добавьте стакан уксуса в горячую мыльную воду и оставьте фильтры в жидкости на 10 минут.

Напомним, мы уже писали, как отмыть вытяжку народными методами.

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