Экономная мама поделилась советами, как согреться зимой без отопления

Многие борются с желанием сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Экономная мама поделилась простыми советами, как согреться этой зимой, не включая отопление.

Видео дня

Кесс убеждает, что один из самых простых способов сохранить тепло в доме и справиться с высокой стоимостью жизни – держать шторы открытыми дольше, поскольку солнце естественным образом нагреет любую комнату. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обязательно также проверьте дом на наличие сквозняков в любом месте, например, под дверью и окнами. Дверные стопоры, герметики для окон и даже просто скотч могут значительно помочь.

Читайте также: Эксперт по отоплению назвал оптимальную температуру для поддержания тепла дома

Еще один простой, но эффективный способ сохранить тепло – это получасовое упражнение на оборудовании или даже просмотр онлайн-видео тренировки на дому.

"Я включаю музыку и занимаюсь полчаса на велотренажере, и чаще всего я начинаю одевать джемпер поверх футболки и снимаю его примерно через пять минут. Есть много упражнений, которые вы можете делать, но что бы вы ни делали, я гарантирую, что вы согреетесь , когда закончите!" – поделилась Кесс.

Кроме этого, надеть джемпер, надеть пару толстых пушистых носков, накрыться одеялом, а затем приготовить себе "красивую чашку" будет не только комфортно, но и идеальным способом согреться.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!