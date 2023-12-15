Эксперт назвал 7 лучших перекусов для "сжигания жира"
Полезные перекусы между едой могут помочь поддерживать стройную фигуру и ускорить процесс похудения. Важно правильно подобрать продукты, которые помогут держать баланс.
Эксперты из Eat This Not That рассказали, какие перекусы наиболее эффективны для сжигания жира.
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Свежие овощи с хумусом
Хумус, сделанный из нутового пюре, содержит много растительного белка. Сочетание овощей с хумусом создает питательный и насыщенный перекус. Овощи содержат клетчатку, помогающую сжигать жир.
Смесь орехов и сухофруктов
Орехи и сухофрукты являются хорошим источником белка и клетчатки. Они также содержат полезные жиры, помогающие напитаться.
Греческий йогурт с ягодами
Греческий йогурт содержит много белка и пробиотиков. Йогурт может подавлять аппетит, ускорять метаболизм и способствовать потере веса. Ягоды добавляют клетчатки.
Яблоки с арахисовой пастой
Яблоки содержат клетчатку, а арахисовая паста – белок и полезные жиры. Этот перекус богат питательными веществами, которые помогут вам чувствовать себя сытым.
Кисломолочный творог
Кисломолочный творог является хорошим источником белка. Он низкокалорийный и насыщенный, поэтому отлично подходит для перекуса.
Тост с авокадо и яйцом
Авокадо содержит полезные жиры, а яйца – белок. Этот перекус обеспечивает безупречный баланс нужных веществ.
Полезные рулетики
Рулетики из индейки и сыра – это низкокалорийный перекус с высоким содержанием белка. Добавьте ломтики огурца для дополнительной насыщенности.
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