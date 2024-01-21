Эксперт назвал четыре овоща, которые нужно высадить уже в январе

Январь – это прекрасное время, чтобы начать выращивать домашние овощи. Эксперты назвали четыре простых в выращивании овощей, которые можно сажать до конца января.

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В комментарии Express специалисты посоветовали уже сейчас начать высаживать семена ряда овощей. Их ростки нужно будет переносить в грунт уже с наступлением тепла.

Рассада помидоров

Помидоры – это вкусный и питательный овощ, который можно проращивать дома. Для выращивания помидоров на подоконнике выбирайте карликовые или мелкоплодные сорта.

Перед посадкой проверьте семена на всхожесть, замочив их в стакане воды с четвертью чайной ложки соли. Некачественные всплывут наверх, поэтому вы можете их выбросить.

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Для профилактики вирусных заболеваний замочите семена на 20-30 минут в однопроцентном растворе марганцовки, затем промойте под холодной водой.

Садоводы могут посадить от двух до трех семян на горшок, подождать две недели после того, как они прорастут, а затем удалить самую слабую всходы.

При уходе за помидорами снабжайте им умеренную влажность и регулярный полив.

Рассада огурцов

Для выращивания огурцов выбирайте самоопыляющиеся и раннеспелые сорта, например, миниплодные огурцы.

Семена отбирают и возделывают так же как и томатов. Усадите их в небольшие стаканчики глубиной около 1,5 см, присыпьте сверху землей, дайте напоить теплой водой, а затем накройте стаканчиком или полиэтиленовым пакетом.

Каждый день ненадолго снимайте мешок, чтобы способствовать циркуляции воздуха, если необходимо, и добавляйте воду, чтобы почва не пересыхала.

Когда растения прорастут, снимите укрытие и продолжайте регулярный полив. Когда рассада достигнет большей зрелости, пересадите ее в большие емкости объемом примерно пять-шесть литров.

Рассада редиса

Это простой в выращивании овощ, не требующий много места или больших горшков. Как бонус, садоводы также могут есть их листья.

Выберите узкий контейнер шириной из подоконника и высотой от 15 до 18 см. Семена замочите в воде на 20-30 минут и высадите в рыхлую, богатую гумусом почву.

Положите семена на глубину от 1 до 1,5 см на расстоянии от приблизительно 5 до 7 см друг от друга. Засыпьте семена землей, полейте землю теплой водой, а горшок накройте стеклянной емкостью или полиэтиленовой пленкой до появления первых ростков. Следите за тем, чтобы почва была влажной и поливайте, когда верхний слой почвы высыхает.

Рассада острого перца

Это еще один простой в выращивании овощ, который можно выращивать дома. Карликовый и мелколистный перец будет расти в виде небольшого кустика, который "идеально подходит для вашего подоконника".

Чтобы их вырастить, прорастите семена, положив их на тарелку между двумя слоями влажной хлопковой ткани, марли или салфетки. Их следует держать во влажной среде, поэтому опрыскивайте их водой несколько раз в день в течение четырех-семи дней.

После появления всходов выберите самые здоровые с развитыми корнями и высадите их в горшок.

Поместите саженцы корнем вниз на глубину примерно 0,5 см и осторожно засыпьте их землей. Регулярно поливайте перец и снабжайте ему как можно больше света.

Эти овощи не требуют много усилий для выращивания, и они могут дать вам рассаду в течение нескольких недель.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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