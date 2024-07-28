Эксперт назвал 'самый простой способ' уничтожить плющ возле дома и предотвратить его повторное появление

Английский плющ, хотя и не может быть волшебным в дикой природе, становится настоящим бедствием в садах. Он очень быстро разрастается, вредя стенам, деревьям и другим растениям, а его удаление может быть очень сложной задачей.

Однако садовница поделилась простым и экономным методом, который поможет вам избавиться от плюща навсегда, не используя агрессивные химические вещества, пишет Express.

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Секрет состоит в том, чтобы обрезать лианы плюща у корня, а затем удалить их. Это обезвоживает растение и остановит его разрастание.

Как избавиться от плюща:

Обрежьте лианы плюща у корня. Используйте острые секаторы, чтобы срезать как можно больше стеблей у основания. Подождите, пока плющ отомрет. Это может занять неделю или около того. Удалите мертвые лианы. После того как плющ отомрет, его будет гораздо легче снять со стен, заборов или деревьев. Выкопайте корни. Очистите участок от кусочков плюща. Важно собрать все кусочки плюща, ведь даже из небольших отростков растение может восстановиться.

Дополнительные советы: чтобы облегчить удаление плюща, перед обрезкой можно полить его кипятком. Использование проволочной щетки поможет удалить мертвые лианы, крепко прикрепившиеся к поверхностям.

Будьте готовы к тому, что для полного удаления плюща может потребоваться несколько попыток. Проявите терпение и настойчивость, и вам удастся избавиться от этого надоедливого растения навсегда.

Использование гербицидов для уничтожения плюща не рекомендуется, ведь они могут повредить другим растениям в саду. Не выбрасывайте плющ в компостную кучу, ведь он может прорасти снова.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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