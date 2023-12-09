rus
Українська
Общество

Эксперт назвал температуру, при которой яйца будут долго оставаться свежими

Анастасия Крыщук

Эксперт назвал температуру, при которой яйца будут долго оставаться свежими

Хотя яйца могут храниться очень долго, в конце концов они могут начать портиться. Часто идут ожесточенные споры о том, стоит ли яйца хранить на столешнице или в холодильнике.

Олли Уилкинсон, пищевой эксперт из Modern Milkman, объяснил, где лучше их хранить на кухне. Об этом сообщает Express.co.uk.

По его словам, хранение яиц в вашем холодильнике в оригинальной упаковке – лучший способ сохранить их свежими. Яйцам нужна постоянная холодная температура, чтобы они не испортились.

Читайте также: Это небезопасно: никогда не мойте яйца перед тем, как положить в холодильник

Это означает, что яйца следует размещать где-нибудь в холодильнике, но не на дверях. Температура 4 °C или ниже гарантирует, что яйца останутся свежими и вкусными.

И если хранить яйца в оригинальной упаковке, это оградит их поры от проникновения новых, возможно, более сильных запахов. Так они должны храниться до трех-четырех недель.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество