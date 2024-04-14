Эксперт назвала лучший способ хранения авокадо: будет максимально свеж и вкусен

Эксперт по пищевым продуктам испытала и поделилась советами по продлению свежести авокадо. Один конкретный метод является предпочтительным из-за его эффективности.

Самира Казан, обнаружила, что, хотя хранение авокадо в воде в герметичном стеклянном контейнере хранило его зеленым, это вызывало беспокойство по поводу размножения бактерий и возможности пищевого отравления. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для своего второго приема Казан продемонстрировала использование авокадо с цитрусовым соком, посоветовав выжать лимон или лайм на разрезанную поверхность авокадо, затем завернуть его в пищевую пленку перед охлаждением.

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"Мне на 100% нравится этот, через несколько дней он также сохранил свой зеленый цвет", – сказала она.

Третий прием был для нее менее любимым: хранить нарезанный авокадо вместе с нарезанным луком в стеклянной емкости с крышкой.

Наконец, она похвалила последний прием, предполагавший замораживание предварительно приготовленного гуакамоле в кубики льда.

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