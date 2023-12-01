Эксперт объяснил, как безопасно сушить одежду с помощью батареи

Зимой может быть трудно сушить одежду из-за понижения температуры и влажности. Домохозяйка Аликс Бирн поделилась хитрой техникой, как сушить белье в течение двух часов без использования сушильной машины.

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Женщина рассказала, как быстро высушить белье в однокомнатной квартире. Для этого понадобится батарея, сообщает Express.co.uk.

Она обнаружила, что натяжение простыни на сушилку для одежды и привязывание двух концов простыни к углам радиатора создает тепловой карман, который сушит одежду вдвое быстрее.

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"Я обычно держу свою одежду в рамке радиатора, особенно зимой, и я просто подумала; почему бы не накинуть простыню на раму, засунуть концы за радиатор, тогда горячий воздух от радиатора высушит мою одежду", – поделилась она.

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