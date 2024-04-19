Эксперт по кофе назвал точное время, когда следует пить этот напиток утром
Многие из нас не представляют себе жизни без кофе. Утром она дает нам бодрость, а днем спасает от сонливости. Но вы знаете, что пить кофе сразу после пробуждения не лучшая идея?
Эксперты советуют подождать. А вы в какое время пьете свой первый кофе? Замечали ли вы, что если пить ее чуть позже, то она действует лучше? Об этом советует задуматься издание Express.
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Сколько ждать от пробуждения? Ровно час.
Почему? Все из-за гормонов!
Когда мы просыпаемся, уровень кортизола в нашем организме и так высок.
Этот гормон отвечает за внимательность и бодрость.
Если вы сразу выпьете кофе, то кофеин лишь усилит его действие, что может привести к негативным последствиям.
Например, может возникнуть привыкание к кофеину, и вам понадобится больше его, чтобы почувствовать тот же эффект.
Так что лучше немного подождать, пока уровень кортизола снизится естественным образом.
Ученые исследовали, что в среднем люди в Великобритании просыпаются в 7:33 утра.
Оптимальное время для первой чашки кофе – 8:33.
Конечно, это только общая рекомендация.
Вы можете немного сместить время в зависимости от того, когда вы обычно просыпаетесь.
Главное – дать организму время самостоятельно проснуться, прежде чем искусственно стимулировать его кофеином.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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