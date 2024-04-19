Эксперт по кофе назвал точное время, когда следует пить этот напиток утром

Многие из нас не представляют себе жизни без кофе. Утром она дает нам бодрость, а днем спасает от сонливости. Но вы знаете, что пить кофе сразу после пробуждения не лучшая идея?

Эксперты советуют подождать. А вы в какое время пьете свой первый кофе? Замечали ли вы, что если пить ее чуть позже, то она действует лучше? Об этом советует задуматься издание Express.

Читайте также: 5 видов крупы, которые можно и следует употреблять при диабете

Сколько ждать от пробуждения? Ровно час.

Почему? Все из-за гормонов!

Когда мы просыпаемся, уровень кортизола в нашем организме и так высок.

Этот гормон отвечает за внимательность и бодрость.

Если вы сразу выпьете кофе, то кофеин лишь усилит его действие, что может привести к негативным последствиям.

Например, может возникнуть привыкание к кофеину, и вам понадобится больше его, чтобы почувствовать тот же эффект.

Так что лучше немного подождать, пока уровень кортизола снизится естественным образом.

Ученые исследовали, что в среднем люди в Великобритании просыпаются в 7:33 утра.

Оптимальное время для первой чашки кофе – 8:33.

Конечно, это только общая рекомендация.

Вы можете немного сместить время в зависимости от того, когда вы обычно просыпаетесь.

Главное – дать организму время самостоятельно проснуться, прежде чем искусственно стимулировать его кофеином.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!