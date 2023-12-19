Эксперт по отоплению объяснил, что значат цифры на регуляторе на батарее и как их правильно выставить

Многие системы отопления оборудованы цилиндрическими регуляторами сбоку от часто пронумерованных радиаторов. Эксперты по отоплению поделились, что действительно означают цифры на радиаторах и как их правильное использование может сэкономить деньги.

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Технические радиаторы являются обычными для современных радиаторов, и они работают, ограничивая количество протекающей в них горячей воды. Об этом сообщает Express.co.uk.

Люди предполагают, что цифры соответствуют тому, насколько теплым вы хотите получить радиатор. Но действительно они работают, реагируя на температуру помещения, в котором они находятся.

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Когда комната достигает необходимой температуры, установленной на клапане, они ограничивают количество поступающей в радиаторы горячей воды, и это не позволяет им нагреваться. Ноль означает, что радиатор выключен, а остальные приблизительно поднимаются с шагом в пять градусов.

Исключение составляет символ снежинки, который имеет примерно семь градусов. 1=10 градусов, и так далее.

В редко используемых свободных комнатах не нужно устанавливать радиаторы на пять. В гостиной можно установить двойку или тройку, что позволит пространству нагреваться до комфортной температуры.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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