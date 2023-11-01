Эксперт по отоплению объяснил, как не переплачивать за тепло: обратите внимание на батареи

Есть много способов, как можно сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и отопление. В частности, можно разместить фольгу по радиаторам, чтобы увеличить поступление тепла.

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Эксперты по отоплению поделились простым приемом, который не только сделает радиаторы более эффективными, но и быстрее обогреет дома. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если радиатор прохладный в верхней части, когда он включен, то, вероятно, его нужно прокачать. Речь идет о спуске накопившегося в батареях воздуха.

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Выпускание любого задержавшегося в радиаторах воздуха уменьшит любое накопленное давление в системе, чтобы быстрее выводить тепло для прогрева комнаты. Чтобы удалить карманы из радиаторов, потребуется использовать ключ для выпуска воздуха из радиатора.

Удаление захваченного воздуха из радиаторов обеспечит работу батареи на максимальной эффективности и снизит давление в системе отопления.

Используя ключ для выпуска воздуха из радиатора, откройте выпускной клапан в верхней части радиатора, позволяя выходить воздуху и собирая любые капли тканью.

После этого отрегулируйте давление котла в соответствии с руководством пользователя. Из радиаторов следует удалять воздух, когда система центрального отопления выключена, а радиаторы холодные.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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