Эксперт показал прически, которые из 40-летней женщины сделают 20-летнюю девушку (фото)

Хорошая прическа может творить чудеса с внешностью. Некоторые стрижки могут сделать вас на 20 лет моложе.

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Эксперты по волосам поделились тремя модными стрижками, которые женщины старше 40 лет могут попытаться скрыть проблемы с волосами, связанные с возрастом, и подчеркнуть свои лучшие черты.

1. Стрижка пикси с пробором сбоку:

Короткая стрижка всегда хорошая идея для зрелых женщин. Пикси привлекает внимание к вашему лицу и скулам, делая вас младше. Слои скрывают редкие участки волос. Пробор набок придает легкость и воздушность.

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2. Многослойный волнистый боб с тонкой челкой:

Идеально подходит для волнистых или вьющихся волос. Легко ухаживать. Слои придают объем и движение. Челка скрывает истончение волос на макушке. Подчеркивает черты лица.

3. Ассиметричный боб:

Придает объем тонким волосам. Создает молодой вид. Удаляет поврежденные кончики. Подходит для тех, кто желает сохранить длину.

Кроме стрижки, важно также правильно подобрать цвет волос. Седые волосы могут сделать вас визуально старше, поэтому рекомендуется окрашивать их или использовать тонирующие средства.

Обратитесь к опытному парикмахеру, который поможет вам подобрать стрижку и цвет волос, которые подчеркнут вашу красоту и сделают вас моложе.

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