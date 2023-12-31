Эксперт рассказал, как вывести пятна после Нового года с дивана

До Нового года осталось несколько часов, поэтому все готовятся к празднованию. Праздничный ужин может включать много блюд и напитков.

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Среди них некоторые оставляют стойкие пятна, которые затем трудно удалить с дивана. Розен Делчев, специалист по уборке Fantastic Services, дал советы по поводу того, как бороться с самыми сложными пятнами, сообщает Express.co.uk.

Красное вино

Промокните пятно чистой тканью, чтобы впитать лишнюю жидкость. Обязательно смешайте раствор равных частей воды и белого уксуса. Продолжайте осторожно протирать пятно раствором чистой тканью. После этого промойте водой и протрите насухо.

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Фруктовые соки

Промокните пятно чистой тканью. Смешайте раствор воды и белого уксуса. Осторожно промокните пятно моющим раствором, затем промойте чистой водой и протрите досуха.

Подливка

Лишнюю подливку нужно соскоблить ложкой. Смешайте раствор теплой воды и мыльного средства. Осторожно промокните пятно раствором, затем прополощите и протрите досуха.

Клюквенный соус

Удалите излишки соуса и промокните пятно. Смешайте раствор воды и аммиака. Промокните пятно, затем промойте и протрите досуха.

Десерт

Соскребите излишки ложкой. Смешайте раствор теплой воды и мыльного средства. Осторожно промокните пятно, затем прополощите и протрите насухо.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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