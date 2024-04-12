Экспертные советы помогут избавиться от мошек возле дома и в помещении

Несмотря на свои крохотные размеры, мошки могут доставить много неприятностей в вашем доме. Их можно увидеть возле вазы с фруктами, комнатных растений и возникает вопрос: откуда они берутся.

Эксперты из Better Homes & Gardens рассказали, что такое мушки, откуда они появляются, как избавиться от летающих вокруг, и предотвратить их повторное появление в будущем.

Термин "мушки" используется для обозначения мелких летающих насекомых, которые могут кусаться или не кусаться. Большинство комнатных мошек не кусают и не переносят болезни, но все же они являются нежелательными гостями, с которыми важно бороться, чтобы предотвратить их размножение.

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Вот три самых распространенных вида мошек:

Грибные мушки: летают у переувлажненных комнатных растений и влажной почвы.

Плодовые мушки: кружатся вокруг перезрелых фруктов.

Дренажные мушки (или канализационные мухи): собираются во влажных местах, таких как трубы на кухне, в ванной комнате, прачечной и подвале.

Мушки размножаются на гнили, органических веществах и влаге, поэтому вам нужно будет определить источник их появления. Это обычно несложно, ведь они, как правило, собираются у источника проблемы. Используйте советы, приведенные ниже, чтобы избавиться от мошек и научиться предотвращать их появление навсегда.

Как избавиться от мушек

Существует несколько способов уничтожения мошка в вашем доме и вокруг него. Большинство из них просты, экономны и эффективны. Вот несколько решений, которые вы можете попробовать:

1. Ловите плодовых мушек с помощью уксуса и сахара

Скорее всего, у вас на кухне или в амбаре есть бутылка яблочного уксуса и немного сахара. Эти два ингредиента помогут вам избавиться от мошек.

Поставьте миску у места заражения и налейте в нее уксус, добавьте чайную ложку обыкновенного сахара. Это привлечет мошок. В конце концов они погибнут в уксусе, но вам также нужен способ заставить их остаться в миске достаточно долго, чтобы это произошло. Вы можете накрыть миску полиэтиленовой пленкой, прорезав в ней маленькие отверстия или добавить в смесь уксуса и сахара немного мыльного раствора.

2. Используйте перезрелые фрукты

Для плодовых мух попробуйте схожий метод, чтобы их приманить и поймать.

Добавьте в миску несколько кусочков гнилых фруктов, таких как банан или яблоко. Накройте миску полиэтиленовой пленкой, прорезав в ней маленькие отверстия. Мушки смогут залететь внутрь, но не вылететь. Со временем они погибнут в этой самодельной ловушке. Это также станет хорошим напоминанием домочадцам есть фрукты, прежде чем они испортятся.

3. Отбеливатель

Если мошки кружатся у слива раковины, возьмите бутылку отбеливателя и смешайте пол стакана с литром воды. Медленно вылейте разбавленный раствор в канализацию, чтобы убить мошек и их личинок. Также можно использовать коммерческое чистящее средство. После использования отбеливателя обязательно проветрите помещение.

4. Избавьтесь от мошек с помощью свечи

Этот метод нуждается в вашем внимании в темное время суток, но он является простым решением.

Заполните кастрюлю водой с добавлением небольшого количества мыльного средства. Поставьте посреди подсвечник с высокой конической свечой. Зажгите свечу и убедитесь, что в другой комнате темно. Через некоторое время мошки полетят к свету и, наконец, погибнут от жары или упадут в мыльный раствор под свечой.

5. Используйте липкие ловушки

Если другие методы не сработали или вы не хотите делать ловушки самостоятельно, попытайтесь приобрести в магазине липкие ловушки для мух. Разместите их возле мест скопления мошек. Некоторые из ловушек предназначены для того, чтобы их можно было разместить в почве возле комнатных растений для борьбы с грибными комарами. Когда липкая сторона заполнится, выбросьте ловушку и повесьте новую. Также можно попытаться использовать средства для отлова мелких насекомых или обратиться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями, если проблема очень серьезная.

Предостережения безопасности: липкие ловушки магазинов могут быть опасны для домашних животных, если их проглотить. Поэтому внимательно читайте инструкцию и следите за своими питомцами, пока используете такие ловушки.

Как предотвратить появление мошек в будущем

Теперь, когда вы лишились мошек, пора сосредоточиться на профилактике, чтобы они не вернулись. Обязательно следуйте следующим советам, чтобы не допустить появления насекомых:

1. Поддерживайте низкий уровень влажности дома

Мошок привлекает влажную среду. Поэтому летом убедитесь, что кондиционер работает правильно, проверьте наличие утечек воды в доме и установите осушитель воздуха во влажных комнатах.

2. Следите за мусором

Мусорный бак, особенно на кухне, должен иметь плотно закрытую крышку. Регулярно выбрасывайте мусор вместе с остатками пищи.

3. Не заливайте комнатные растения

Влажная почва в горшках может стать средой для размножения мошек. Поливайте растения умеренно и выбирайте те виды, которые не нуждаются в чрезмерном уходе.

4. Держите дренажные отверстия чистыми и сухими.

Это одно из любимых мест мошек, поэтому уделите особое внимание кухонной раковине и сливу. Регулярно очищайте их, выбрасывайте мусор и используйте сливную пробку на ночь.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

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