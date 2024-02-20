Эксперты назвали 10 растений, которые никогда нельзя обрезать в феврале: полный список

Обрезка – важный аспект ухода за растениями, но важно знать, когда это делать. Некоторые растения, обрезанные зимой, могут заболеть, потерять цветение или даже погибнуть.

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Также обрезка определенных растений может привести к тому, что вредители будут активнее атаковать их. Поэтому следует прислушаться к таким советам, которые эксперты предоставили изданию Express.

Ранее мы сообщали: Эти четыре овоща нужно успеть высадить до весны: и вот почему

1. Жасмин – цветет летом, поэтому обрезайте после цветения. Санитарная обрезка производится весной до распускания почек. Удаляются поврежденные ветви и пораженные вредителями побеги.

2. Лаванда: не обрезайте зимой, потому что рискуете повредить рост новых побегов. Лучше всего обрезать летом.

3. Азалии: обрезать после цветения, чтобы не срезать бутоны, которые готовятся к новому сезону.

4. Клены: не обрезайте зимой, потому что они "кровоточат" соком. Обрезайте летом, чтобы удалить поврежденные ветви и пораженные вредителями побеги.

5. Черешня: обрезайте только слегка летом, когда деревья менее подвержены болезням. Не рекомендуется обрезать зимой, в противном случае дерево погибнет.

6. Магнолии: обрезать после цветения, чтобы дать им время отрасти до следующего года. Не обрезайте зимой, потому что рискуете срезать бутоны.

7. Розмарин: обрезайте поздней весной после цветения. Не рекомендуется обрезать зимой.

8. Жимолость: рискуете удалить цветочные почки. Обрезайте после цветения (весной или в начале лета).

9. Сирень: не обрезайте зимой, потому что рискуете срезать развивающиеся почки. Санитарную обрезку сирени ведут через две-три недели после цветения.

10. Клематис: обрезка зависит от периода цветения. Весенне-цветущие обрезайте после цветения. Цветущие дважды – в конце зимы. Цветущие в конце лета – в марте.

Не стоит обрезать зимой и дамасские розы.

Специалисты добавили: перед обрезкой продезинфицируйте инструменты. Делайте чистые, четкие срезы. Не обрезайте, когда растение мокрое. Не обрезайте слишком много.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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