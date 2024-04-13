Эксперты назвали 4 специи, которые лучше всего влияют на работу памяти

Мэтт Уэбстер, известный кулинарный эксперт, раскрыл секрет отличных специй! Добавьте их в свои блюда, и они не только подчеркнут вкус, но и улучшат работу мозга, укрепят память и замедлят старение.

Советами поделились на сайте Daily express. Добавьте эти специи в свой рацион – и ваш мозг будет работать на полную мощность.

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Какие специи делают наш мозг острым?

Имбирь: Эта специя не только улучшает пищеварение, но и творит чудеса с мозгом! Ее антиоксиданты останавливают окислительные процессы, уменьшая риск Альцгеймера. Добавьте имбирь к мясу, маринадам или чаю – и ваш мозг будет вам благодарен!

Куркума: Эта специя – настоящая копилка полезных веществ! Ее куркумин улучшает работу мозга и помогает сохранить память. Добавьте куркуму к мясу, рису, овощам или смузи – и наслаждайтесь не только вкусом, но и пользой!

Эта специя – настоящая копилка полезных веществ! Ее куркумин улучшает работу мозга и помогает сохранить память. Добавьте куркуму к мясу, рису, овощам или смузи – и наслаждайтесь не только вкусом, но и пользой! Корица: Эта ароматная специя богата антиоксидантами, борющимися с болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Корица улучшает память, помогает нейронам противостоять стрессу и даже замедляет старение. Добавьте ее в выпечку, кофе, какао или просто посыпьте ею фрукты – и ваш мозг будет вам благодарен!

Эта ароматная специя богата антиоксидантами, борющимися с болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Корица улучшает память, помогает нейронам противостоять стрессу и даже замедляет старение. Добавьте ее в выпечку, кофе, какао или просто посыпьте ею фрукты – и ваш мозг будет вам благодарен! Черный перец: Эта обычная специя – настоящий антиоксидантный щит для вашего мозга! Она спасает мозг от повреждения клеток, улучшает когнитивные функции и помогает сохранить память. Добавляйте черный перец в любые блюда – и ваш мозг будет вам благодарен!

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