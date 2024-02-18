Эксперты назвали четыре простых совета, стимулирующих цветение орхидеи

Орхидеи – популярные комнатные растения, известные красивыми цветами и сложностями в уходе. Впрочем, специалисты убеждают, что растение можно легко заставить расцветать снова.

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В холодную погоду орхидеи в основном находятся в состоянии покоя в течение нескольких месяцев, прежде чем расцветать снова. Однако достаточно четырех шагов, чтобы стимулировать цветение, сообщает Express.co.uk.

В частности, после того, как орхидея отцветет, садоводы рекомендуют регулярно подкармливать ее удобрением, специально разработанным для орхидей. Также важно обращать внимание на полив.

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Важно поддерживать корни в повышенной влажности в горшке с подобающим дренажем. Также можно поставить горшок на поддон с галькой.

Лучшие условия для орхидей – это ярко освещенное помещение. Освещение особенно важно для этого растения, поскольку недостаточное освещение является одной из самых распространенных причин, почему оно не цветет.

Орхидеи реагируют на заметное изменение температуры, расцветая, когда температура день и ночь меняется на 10-15 градусов. Поэтому, чтобы заставить орхидею снова зацвести, перенесите ее горшок в более холодное место на ночь.

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