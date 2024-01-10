Эксперты назвали четыре способа, как побудить орхидею повторно расцвести

Орхидеи имеют длительное роскошное цветение, продолжающееся примерно от шести до десяти недель. Однако есть способы заставить комнатное растение снова зацвести.

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Ключ к уходу за орхидеями состоит в окружающей среде. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обрезка

После того, как цветы опадут, вы можете поощрять ее до повторного цветения следующего сезона, обрезав весь стебель цветка и продолжая ухаживать за ним, как обычно. Чтобы обрезать орхидеи, найдите узел под самым низким цветущим соцветием и обрежьте немного выше его.

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Удобрение

Профессионалы рекомендуют использовать корм для орхидей. На рынке есть много разных марок кормов для комнатных растений, но убедитесь, что это подходит для вашего сорта цветка.

Среда

Следует всегда высаживать эти растения в специальный компост для орхидей на основе коры, способствующий развитию корней и дренажа. Орхидеи получают большую часть влаги из воздуха, поэтому предпочитают высокую влажность.

Вода

Орхидеи следует поливать осторожно, поскольку чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Если корни выглядят коричневыми, хорошо замочите их в воде, но если они зеленые, поливать их не нужно.

Напомним, неопытные садоводы совершают много ошибок во время ухода за орхидеей. Поэтому мы рассказали, как правильно выращивать эти красивые цветы, чтобы любоваться продолжительным и обильным цветением.

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