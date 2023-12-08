Эксперты назвали действенное средство в борьбе с плесенью в квартире

Поскольку погода продолжает становиться холоднее, в квартире может образовываться плесень в результате конденсации. Для удаления плесени эксперты предостерегают от использования отбеливателя.

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Нанесение отбеливателя на плесень может повлечь за собой ее рост на близлежащих участках, ранее не пораженных. Вместо этого следует использовать белый уксус, сообщает Express.co.uk.

Белый уксус чаще всего встречается с пятипроцентной кислотностью и лучше работает в неразбавленном виде. Однако, поскольку это мягкая кислота, избегайте использования уксуса на алюминии, чугуне, вощеной древесине или натуральном камне, поскольку это может повредить поверхность.

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Из соображений безопасности надевайте непористые перчатки, очки и маску, закрывающую рот и нос. Налейте неразбавленный белый уксус в пустую бутылку с распылителем, чтобы покрыть область роста плесени.

Распылите прямо на плесень и дайте постоять час. После этого используйте щеткой или чистящей губкой, чтобы очистить область. Затем промойте участок чистой теплой водой.

Почистив и промыв участок, сбрызните еще раз уксусом. Этот последний раз поможет уничтожить любую затяжную плесень и предотвратить ее повторное развитие.

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