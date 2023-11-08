Эксперты назвали главную ошибку в уходе за орхидеей: может убить цветок

Орхидеи имеют репутацию комнатных растений, за которыми тяжело ухаживать. В частности, они нуждаются в достаточном солнечном свете.

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По словам экспертов, недостаточное количество солнечного света – одна из многих ошибок, которые могут привести к гибели растения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Большинство орхидей процветают при ярком, но косвенном солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники идеальны в течение большей части года. Никогда не ставьте комнатное растение под прямые солнечные лучи, в противном случае можно получить ожоги листьев.

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Чтобы предотвратить избыточный или недостаточный полив, всегда сначала проверяйте влажность компоста. В идеале вы захотите полить его, когда смесь для горшков почти высохнет.

Помимо достаточного количества воды, еще одна ошибка, которую люди совершают, заключается в том, что не кормят свои растения должным образом. По словам экспертов, для оптимального роста нужна смесь азота, фосфора и калия.

Орхидеи следует пересаживать каждый год, чтобы они могли продолжать цвести. Если корни кажутся тугими и запутанными или вы заметили белые корни, растущие из контейнера, возможно, пора пересадить растение.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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