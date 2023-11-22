Эксперты назвали главные ошибки, 'убивающие' орхидеи

Орхидеи имеют репутацию сложных в уходе за цветами. Они нуждаются в другом виде ухода, например, подкормке в течение периода покоя.

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По словам экспертов BabyBio, недостаточное количество солнечного света является лишь одной из многих ошибок, "убивающих" орхидеи. Об этом сообщает Express.co.uk.

Большинство орхидей процветают при ярком, но косвенном солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники идеальны в течение большей части года. Если оставить орхидею под прямыми солнечными лучами, ее нежные цветки могут получить ожоги.

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Также нельзя оставлять орхидею во влажной почве. Чтобы предотвратить избыточный или недостаточный полив, всегда сначала проверяйте влажность компоста.

Орхидеи нужно подкармливать в течение года. Им нужна смесь азота, фосфора и калия.

Использование правильного компоста также имеет решающее значение при пересадке орхидей, поскольку они растут на грубой коре, а не в почве.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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