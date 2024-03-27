Эксперты назвали лучшие породы собак, которых легко содержать в квартире (фото)

Жизнь в квартире не означает, что вы не можете иметь пушистого компаньона. Существует много пород собак, прекрасно себя чувствующих в условиях ограниченного пространства.

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Эксперты The Spruce Pets отметили, что многие собаки могут обитать в маленьких домах, особенно малые и средние породы, хотя некоторые крупные породы не исключены. И любой собаке, независимо от породы, может стать скучно в малом пространстве, поэтому важно иметь время на игры с животным.

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Специалисты назвали нормально живущих в квартире пород собак.

Бассет хаунд – умеренно энергичный, но с возрастом, как правило, становится менее активным. Большинство бассет-хаундов наслаждаются ежедневными прогулками, но не требуют много упражнений.

Бишон фризе – преданные и счастливые собаки со средним уровнем энергии. Несмотря на то, что многие мелкие собаки, как известно, весело лают, бишон не слишком шумный. Ежедневных игр и прогулок должно быть достаточно, чтобы удовлетворить потребности бишона в физических упражнениях.

Бульдоги среднего размера обладают умеренным уровнем энергии. Необходимы регулярные физические упражнения, но эта порода обладает достаточно низкой терпимостью к активности. Обычно они довольно тихие, если не учитывать их храп.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель – обычно бодр и весел, но при этом спокоен и нежен. Он обладает средним уровнем энергии, что приносит пользу от ежедневных прогулок и игр. Но то, на чем он действительно процветает, это общение. Эта собака может быть умеренно громкой.

Чихуахуа – порода имеет средний или высокий уровень энергии, нуждается в ежедневных прогулках и играх, но ее миниатюрный размер означает, что небольшая квартира является достаточным местом. Некоторые чихуахуа могут немного рыдать.

Китайская хохлата – бдительная и ласковая собака, любящая проводить время со своей семьей. Спортивные игры с собаками и головоломки идеально подходят для тренировки ума и тела.

Хорт – в глубине души просто лежащие собаки. Хотя им нравится хорошо бегать, у них нет достаточной выносливости, чтобы потребовать больше, чем ежедневные прогулки. Эти собаки, как правило, очень ласковы и могут громко жаловаться, когда их оставляют наедине.

Мальтийская болонка – ей требуются базовые ежедневные упражнения, включая прогулку. Эта порода реже причитает, чем большинство других маленьких собак.

Пудели могут хорошо чувствовать себя в квартирах. Эти собаки умны и обладают умеренным или высоким уровнем энергии. Некоторым пуделям могут понадобиться дополнительные упражнения, чтобы они были счастливы в маленьком доме. Но, к счастью, они имеют тенденцию быть дисциплинированными и послушными при должной учебе.

Специалисты также назвали породы, которых следует избегать содержания в квартире. Это далматины, пастушьи, немецкие овчарки, беглые, финские шпицы или бриары. Они требуют много регулярных физических упражнений и умственной стимуляции.

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