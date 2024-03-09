Эксперты назвали лучшие сорта свеклы для багрового борща
Выбор правильного сорта свеклы для огорода может определить вкус вашего любимого борща. При выборе свеклы для посадки больше внимания следует уделять описанию на пакетике с семенами и отдавать предпочтение свекле без грубых волокон.
Вот три лучших сорта, которые обеспечат вам насыщенный красный цвет и отличный вкус вашему блюду.
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1. Сорт "Богема": Сочная и нежная мякоть делает этот сорт идеальным для борща. Темно-бордовые плоды созревают быстро, всего через 70-80 дней после появления всходов. Вкусовые качества поражают, а лежкость в этих корнеплодах очень высока.
2. Сорт "Детройт": Самый известный и популярный сорт свеклы, гарантирующий насыщенный темно-красный цвет вашему борщу. Корнеплоды созревают в течение 110-115 дней, а их богатство позволяет собрать до 7 килограммов с грядки.
3. Сорт "Египетская плоская": Этот сорт свеклы славится своим вкусным и насыщенным красным цветом. Плоды, имеющие эллиптическую форму, набирают в массе до 550 г. Этот сорт также отличается стойкостью к засухе, что делает его популярным среди дачников.
Выбрав один из этих сортов для своего огорода, вы будете иметь большой запас вкусной и насыщенной свеклы для приготовления вашего любимого красного борща.
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