Эксперты назвали лучший способ избавиться от постельных клопов

Постельные клопы являются одними из самых распространенных и опасных вредителей. Усугубить проблему можно используя "неэффективные" средства лечения.

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Постельные клопы питаются кровью, и от них очень трудно избавиться, когда они проникли в дом. Уничтожить постельные клопы чрезвычайно сложно, и большинство домашних средств не подойдут, сообщает Express.co.uk.

Однако одним из методов, который навсегда уничтожит клопов, высокая температура. Постельные клопы на всех стадиях жизни погибают при 50 градусах по Цельсию.

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Самый эффективный способ уничтожить постельных клопов – это стирка или сушка любого белья, которое может быть инфицировано. Если вещи нельзя постирать, их следует сушить не менее 90 минут, чтобы убедиться, что постельные клопы уничтожены.

Обработку паром можно использовать для некоторых вещей, но не поможет от постельных клопов на больших площадях. Домашняя термическая обработка, проведенная профессионалами по борьбе с вредителями, – это лучший способ безопасно и навсегда избавиться от заражения постельными клопами.

Напомним, что алюминиевая фольга является очень практичным предметом, обычно встречающимся на большинстве кухонь. Ее можно использовать разными способами, в том числе оградить сад от грызунов и других вредителей.

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