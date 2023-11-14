Эксперты назвали ошибки в уходе за орхидеями, которые могут 'убить' растение

С наступлением зимних месяцев комнатные растения, включая орхидеи, начнут впадать в состояние покоя. В этот период орхидеи особенно нуждаются в правильном уходе.

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Эксперты издания Express поделились типичными ошибками, которые могут "убить" орхидею.

Недостаточное количество солнечного света

Одной из самых распространенных ошибок, которую совершают владельцы орхидей, является недостаточное количество солнечного света. Как и для всех растений, солнечный свет имеет важное значение для того, чтобы орхидея могла превращать свет в энергию и производить хорошее цветение.

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Большинство орхидей процветают при ярком, но косвенном солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники идеальны в течение большей части года. Никогда не ставьте комнатное растение под прямые солнечные лучи, иначе растение рискует получить ожоги листьев.

Неправильный полив

Еще одно распространенное заблуждение – это избыток или недостаточный полив. Орхидеи не любят слишком много воды, но они тоже не любят пересыхать. Чтобы предотвратить избыточный или недостаточный полив, всегда сначала проверяйте влажность компоста, чтобы убедиться, что он нуждается в воде. Лучше полить растение, когда смесь для горшков почти высохнет, но не полностью.

Вы также можете слегка распылить воду на орхидею, чтобы повысить влажность, но будьте осторожны, не замачивайте листья и не оставляйте их влажными, поскольку это может привести к появлению плесени, гниения или грибка.

Недостаточное питание

Наконец, орхидеи тоже любят, когда их "кормят". Для оптимального роста им нужна уникальная смесь азота, фосфора и калия. Вы можете найти специальные удобрения для орхидей в большинстве садоводческих центров.

Дополнительные советы по уходу за орхидеями зимой:

Снизьте температуру окружающей среды. Орхидеи любят прохладу, поэтому если вы можете, перенесите их в более холодное помещение, например, в ванную комнату.

Уменьшите частоту полива. В зимние месяцы орхидеи не нуждаются в таком большом количестве воды, как летом.

Не удобряйте орхидеи очень часто. В зимние месяцы орхидеи не растут так быстро, поэтому вам не нужно удобрять их как летом.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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