Эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет

Некоторые электронные устройства все еще потребляют электроэнергию, даже когда они находятся в режиме ожидания. Таким образом, незаметно растут счета за свет.

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Эксперты по энергетике назвали приборы, потребляющие электроэнергию в режиме ожидания. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кухонная техника

Некоторые из крупнейших мотов на кухне включают микроволновку, которая потребляет около четырех Вт, когда не используется, и кофеварку.

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Телевизоры

Телевизоры потребляют немного энергии, когда они в режиме ожидания, поэтому всегда лучше выключать их, когда они не используются.

Игровые приставки

Режим ожидания использует мощность для обнаружения обновлений программного обеспечения и ввода голосовых команд или пультов дистанционного управления. Большинство консолей имеют "режим экономии энергии". Просмотрите инструкцию по эксплуатации консоли, чтобы узнать, как это активировать.

Компьютеры

Если компьютер оставить подключенным к розетке, он все еще потребляет электроэнергию. Мониторы ПК потребляют столько же, сколько телевизоры в режиме ожидания.

Мобильные телефоны и зарядные устройства

Если вы оставите телефон подключенным к сети, он продолжает потреблять электроэнергию, но если вы оставите зарядное устройство без подключенного телефона, количество потребляемой им электроэнергии будет небольшим.

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