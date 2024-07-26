Эксперты назвали простой лайфхак, как сохранить комнатные растения увлажненными подольше

Уход за комнатными растениями меняется в течение года, и некоторые нуждаются в более регулярном поливе в течение лета. Однако важно не давать слишком много воды, поскольку это может привести к загниванию корней.

В то же время эксперты советуют простой лайфхак с использованием льда. Об этом сообщает Express.co.uk.

Положите кубик льда на поверхность грунта, убедившись, что он не касается никаких листьев. Поскольку кубик льда медленно тает, растение со временем становится увлажненным.

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Это не лучший вариант для крупных растений, страдающих жаждой, однако для небольших вазонов такой вариант хорошо действует. Слишком много воды и влажная погода может привести к появлению вредителей комнатных растений, поэтому важно следить за ними.

Паутинного клеща можно определить по тонкой сетке на растении. Обычно это начинается с нижней стороны листьев или на кончиках новых приростов.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за геранью.

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