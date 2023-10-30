Эксперты назвали простые советы, как сохранить тепло дома не включая отопление

С падением температуры многие будут искать способы поддерживать тепло в домах, не включая отопление. Эксперты объяснили, как можно экономить на отоплении зимой.

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Прежде всего, знатоки советуют закрывать шторы и оградить окна от сквозняков. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обычными источниками сквозняков являются двери, окна и промежутки вокруг кабелей. Нанесите герметик на дверную раму, чтобы она была полностью герметичной в закрытом состоянии.

"Вы также можете наклеить изоляционную оконную пленку на стеклопакеты, чтобы создать дополнительный изоляционный слой. Пленка уменьшает потери тепла, одновременно пропуская свет", – советуют эксперты.

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Также не стоит заставлять батареи большой мебелью. Это блокирует поток теплого воздуха, не давая ему свободно циркулировать по комнате.

Закрывайте шторы на ночь, чтобы удерживать тепло внутри, и, если можете, купите тяжелые утепленные шторы с термоподкладкой. Эти завесы созданы для того, чтобы холодный воздух не проникал через них, уменьшая потери тепла.

"В светлое время суток открывайте шторы, чтобы проникал естественный солнечный свет. Солнечный свет может обеспечить бесплатное тепло и естественное освещение, уменьшая потребность в искусственном освещении и обогреве", – добавили знатоки.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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