Эксперты назвали пять причин, почему новогодняя елка может загореться: избегайте этих ошибок

Существует немало распространенных ошибок, которые могут вызвать пожары в доме в течение праздничного периода. В частности, они касаются новогодних елок в квартирах.

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Дерево может вспыхнуть через мгновение и пожар очень быстро распространится. Поэтому эксперты назвали пять основных ошибок, которых следует избегать, сообщает Express.co.uk.

Держите дерево подальше от свечей

Правило номер один состоит в том, чтобы убедиться, что елка не стоит у открытого огня. Это касается каминов, свечей или даже сигарет, поскольку наименьшее пламя или горячий пепел могут привести к возгоранию дерева.

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Замочите ствол в воде

Когда елка будет дома, поставьте ее в крепкую подставку, наполненную по крайней мере пол-литрами воды. Поливайте дерево в течение всего сезона, так как хвоя может выпить много воды в течение первых 24 часов после срезки. Когда новогодняя елка становится сухой, она становится более легковоспламеняющейся.

Держите дерево подальше от электричества

Никогда не оставляйте гирлянды включенными, когда вас нет дома или на ночь, так как это может привести к нагреву или неисправности. Убедитесь, что удлинители в хорошем состоянии, и к ним не подключено слишком много электроники.

Держите дерево подальше от источников тепла

Держите деревья подальше от источников тепла, таких как обогреватели и радиаторы, поскольку они высушивают деревья. Как только они высохнут, они станут гораздо более воспламеняющимися.

Купите свежее дерево

Если вы проводите рукой по дереву, а иглы уже начинают опадать, это признак того, что дерево стареет. Это может быть повышенным риском пожара.

Напомним, мы уже писали, какую елку не стоит выбирать.

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