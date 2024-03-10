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Эксперты назвали самодельный освежитель воздуха, который быстро устранит неприятные запахи из кухни

Анастасия Крыщук

Эксперты назвали самодельный освежитель воздуха, который быстро устранит неприятные запахи из кухни

Некоторые продукты, такие как рыба, яйца и капуста часто могут оставлять неприятные запахи на кухне. Если их не избавиться быстро, ароматы распространяться по всему дому.

Специалисты назвали природные средства, которые помогут избавиться от неприятных запахов. В частности, белый уксус – один из самых эффективных ингредиентов для устранения ароматов, сообщает Express.co.uk.

Белый уксус поглощает запахи рыбы. После приготовления оставьте миску с уксусом на столешнице на несколько часов или даже на ночь.

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Белый уксус кислый и химически изменяет и нейтрализует запахи, с которыми он контактирует. Уксус также обладает антибактериальными свойствами и устраняет бактерии.

Также можно приготовить домашний освежитель воздуха из лимонных шкурок, палочек корицы и молотого имбиря. Нужно поместить ингредиенты в кастрюлю с кипящей водой и оставить на медленном огне не менее 15 минут и запах исчезнет.

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