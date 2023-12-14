Эксперты назвали самое худшее место для хранения вина: испортите вкус

Вино является всеми любимым алкогольным напитком. Однако важно правильно хранить бутылки, чтобы не испортить вкус.

Видео дня

Конечно, холодильник или пространство над ним сразу приходят в голову, однако эксперты советуют избегать этого. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хотя бутылки можно поставить в холодильник, чтобы снизить рабочую температуру перед подачей, длительное хранение в холодильнике не подходит качеству продукта. Низкий уровень влажности внутри обычного холодильника может привести к высыханию пробки.

Читайте также: Специалисты рассказали, где держать сыр, чтобы он оставался свежим три месяца

Эксперты советуют искать место со стабильной температурой 7-18 градусов, без прямого солнечного света и с низким уровнем вибрации. Хранить бутылки с вином на полках над холодильником – не очень хорошая идея, поскольку тепло, выделяемое для охлаждения внутри холодильника, излучается вверх.

Колебания температуры могут быть вредными для вина, поскольку могут привести к расширению и сжатию вина, потенциально выталкивая пробку или позволяя воздуху проникать в бутылку, что может привести к преждевременному старению и порче напитка.

Храните вина с натуральными пробками на боку, чтобы предотвратить высыхание пробки. Сухая пробка может сморщиться и впустить воздух в бутылку, что приводит к преждевременному старению вина и рассыпанию пробки.

Напомним, что Александр Огородников, автор популярного украинского кулинарного Instagram-блога, поделился интересным лайфхаком, который поможет легко и быстро очистить грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!