Эксперты назвали самые надежные модели Toyota, проезжающие более 800 тыс. км

Качественное обслуживание и ответственное управление автомобилем, в теории, способны сохранить любое транспортное средство в хорошем состоянии вплоть до завершения его эксплуатации. Однако, на деле, только ограниченное количество машин разработано с учетом критериев долговечности и может прослужить значительно дольше своих конкурентов.

Об этом пишет Hot Cars. Специалисты портала составили список из шести самых надежных автомобилей марки Toyota.

Toyota Prius

Эта модель стала первым широко известным гибридным транспортным средством, зарекомендовав себя как один из самых надежных авто, когда-либо появлявшихся на рынке. Владелец Prius 2007 года заявил, что его машина прошла более 494 тысяч километров и все еще находится в состоянии, достаточно хорошем для его продажи.

Рекордсменом является модель 2017 года, которая преодолела более 880 тыс. км пробега.

Читайте также: Составлен рейтинг самых популярных подержанных седанов из США на рынке Украины

Toyota Corolla

Сегодня Toyota Corolla считается одним из самых надежных переднеприводных автомобилей в своем классе. Согласно сообщениям Florida Times-Union и Toyota Connections, модель 2005 года прославилась там, что прошла более 971 тыс. км.

Toyota Tundra

Рекордный пробег для Toyota Tundra был зафиксирован на уровне более 1,6 млн км. Этот показатель, вероятно, был еще выше, но точный учет был приостановлен. Модель 2007 года была приобретена маркетинговым отделом Toyota, и несмотря на несколько ремонтов, она все еще оснащена своим оригинальным 4,7-литровым двигателем V8.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma известна своей впечатляющей долговечностью. Ее максимальный пробег достигает 2,5 млн км. Причем половину этой отметки владелец одолел на одном двигателе, а после его замены на второй пробег еще столько же.

Читайте также: Эксперты назвали автомобили, которые только дорожают с годами

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner славится как один из самых надежных SUV в мире. Хотя редко какой из них сможет пройти миллион километров из-за сложностей бездорожья, существует известный экземпляр третьего поколения, который достиг отметки 840 тыс. км в марте 2023 года.

Toyota Camry

Toyota Camry - это символ надежности среди автомобилей марки, особенно когда речь идет о покупке с пробегом. Например, модель 1999 года отметилась пробегом в более 800 тыс. км без значительных поломок. Секрет ее долговечности заключается в более частых дальних поездках и меньшем количестве коротких поездок по городу.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !