Эксперты назвали самый дешевый способ побудить орхидеи к повторному цветению

Отцветшие орхидеи не всегда спешат расцветать снова. Но благодаря обычным средствам можно побуждать их к повторному цветению.

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Эти растения не любят много воды, поэтому важно соблюдать режим полива, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Используйте специальную орхидейную почву и поливайте, когда верхний слой немного высохнет, советуют специалисты Gardenerspath.

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Также орхидеи любят свет, но защищенный от прямых солнечных лучей. Разместите их на ярком, но рассеянном свете. Защита от прямого солнца поможет избежать ожогов листьев.

Обеспечьте период отдыха для стимулирования повторного цветения. Снижение температуры ночью или уменьшение количества поливов может способствовать этому процессу.

Специалисты советуют использовать сок алоэ, чтобы оживить орхидею и заставить выпустить ее новые побеги. Для этого нужно взять лист алоэ, разрезать его и смазать стебли и основания у листьев орхидеи. Сок алоэ можно подливать и к корням растения.

Специалисты советуют использовать куркуму для стимуляции роста орхидеи. Столовую ложку молотой куркумы разводят в литре теплой отстоявшейся воды и подливают в почву, в которой растет орхидея.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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