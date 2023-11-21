Эксперты назвали способы сказать кошке 'я люблю тебя', чтобы она поняла

Коты – удивительные создания, которые могут быть ласковыми и одновременно независимо. так и независимыми. Они могут быть существами с разными характерами, но одна вещь, которая является определенной, – это то, что они любят своих людей.

Видео дня

Коты – мастера языка тела. Каждая прядь хвоста, каждое движение ухом – все это часть их сложной системы связи. Наблюдая и понимая эти тонкие подсказки, вы не просто станете хорошим отцом домашних животных. Эксперты издания Askmycats назвали несколько способов сказать своему коту "Я люблю тебя".

Медленно моргайте глазами, когда смотрите на кота – это кошачий жест доверия. Когда вы медленно моргнете к своему коту, вы показываете ему, что вы не угроза.

Читайте также: Ученые узнали, как коты общаются между собой

Ухаживайте и массируйте. Уход – это важная часть кошачьей жизни. Когда вы ухаживаете за своим котом, вы показываете ему, что вы заботитесь о нем.

Уважайте личное пространство. Кошки – это независимые животные. Они нуждаются во времени для себя, чтобы отдохнуть и расслабиться. Когда вы даете своему коту время для себя, вы показываете ему, что вы понимаете его потребности.

Позвольте им потереться о вас. Когда ваш кот трется о вас, он обозначает вас своим запахом. Это его способ сказать, что вы относитесь к его кругу любви.

Обеспечьте удобные кровати и безопасные места. Кошки любят комфорт. Когда вы предоставляете им удобные кровати и безопасные места, вы показываете им, что вы заботитесь о них.

Готовьте специальные блюда и угощение. Кошки любят еду. Когда вы готовите для них специальные блюда или угощение, вы показываете им, что вы беспокоитесь об их счастье.

Используйте голосовые сигналы. Кошки могут понимать человеческий язык. Когда вы имитируете их звуки или отвечаете им тихим, нежным голосом, вы показываете им, что вы понимаете их.

Играйте с ними. Кошки – это игривые животные. Когда вы играете с ними, вы показываете им, что вы любите проводить с ними время.

Гладьте их в желаемых местах. У кошек есть свои любимые места для ласки. Когда вы гладите их в этих местах, вы показываете им, что вы знаете, что им нравится.

Читайте также: Почему вислоухие кошки стоят на двух лапах и сидят в странных позах: причины шокируют

Наблюдайте за языком тела и общением. Коты – это мастера языка тела. Когда вы наблюдаете за ними и пытаетесь понять их язык тела, то показываете им, что заинтересованы в них.

Позвольте им нюхать, облизывать и изучить ваш запах. Для кошек обоняние – это важный способ общения. Когда вы разрешаете им нюхать вас, то показываете им, что вы доверяете им.

Давайте им картонные коробки и подготовьте тайники. Котам нравится уединяться и чувствовать себя в безопасности. Когда вы даете им картонные коробки или тайники, вы показываете им, что заботитесь об их комфорте.

Проводите с ними больше времени. Иногда кошки просто хотят быть с вами. Когда вы проводите с ними время, вы показываете им, что любите их компанию.

Это лишь несколько способов сказать своему коту, что вы любите его. Когда вы проявляете любовь и заботу о своем коте, вы укрепляете вашу связь и создаете атмосферу любви и поддержки.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!