rus
Українська
Общество

Эксперты назвали три привычки, которые старят лицо даже молодой женщины

Анастасия Крыщук

Эксперты назвали три привычки, которые старят лицо даже молодой женщины
Эти привычки только портят кожу на лице. Источник: freepik

Современный ритм жизни и постоянное развитие технологий не всегда способствуют упрощению повседневной рутины женщин. Мы часто сталкиваемся с множеством средств, которые могут негативно влиять на состояние нашей кожи, вместо обещанного положительного результата.

Несмотря на это, многие женщины продолжают следовать последним трендам, используя косметические новинки в режиме "все и сразу". Эксперты по косметологии указали на три повседневные привычки, которые могут привести к тому, что кожа молодой женщины может потерять свою свежесть и станет похожей на "увядшее яблоко". Об этом пишет RadioTrek.

Читайте также: Как ухаживать за кожей, чтобы рано не стареть

Частое касание к лицу

Привычка частого прикосновения к лицу, такая как опора на ладонь или натирание лба во время размышлений, может быть вредной. Это не только приводит к потере эластичности кожи, но и способствует передаче на нее микробов.

Ежедневное нанесение тонального крема

Хотя желание иметь безупречный тон лица понятно, ежедневное нанесение тонального крема может нести немало вреда. Его состав, обычно наполненный силиконами и другими компонентами, не предназначен для постоянного использования и кожа под ним находится словно в целлофановом пакете. Для повседневного макияжа достаточно точечного применения корректора и легкой пудры, а в крайних случаях можно использовать BB- или CC-крем.

Сон лицом в подушку

Спать на животе может быть вредным не только для спины, но и для кожи лица, вызывая появление морщин и складок. Важно помнить, что коллаген, который вырабатывается ночью, требует достаточного количества кислорода для синтеза.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о пяти вредных привычках, которые разрушают кожу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество