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Эксперты назвали три салонных процедуры для волос, которые могут серьезно навредить

Цихоцкая Мария

Эксперты назвали три салонных процедуры для волос, которые могут серьезно навредить

Современные салоны красоты предлагают широкий спектр процедур по улучшению и уходу за волосами. Специалисты обещают безопасность и впечатляющие результаты. Однако существуют некоторые процедуры, которые лучше не применять.

Об этом пишет Ukr.Media.

Пилинг кожи головы

Это, в первую очередь, медицинская процедура, и ее должен выполнять только квалифицированный специалист. Регулярное проведение пилинга может привести к раздражению кожи головы и вызвать аллергические реакции, сухость и перхоть. Однако специалисты отмечают, что периодическое глубокое очищение кожи головы может улучшить состояние волос и сделать их сильными и здоровыми.

Ботокс

Одной из наиболее обсуждаемых процедур в области ухода за волосами является ботокс для волос. Врачи сообщают, что во время этой процедуры используется ботулотоксин, положительно влияющий на структуру волос, придавая им гладкость, блеск и плотность. Однако это средство рекомендуется использовать только на окрашенных волосах. Его влияние на накрашенные волосы может быть губительным.

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Химическая завивка

Эта процедура, несмотря на свою привлекательность, негативно влияет на белковые связки в структуре волос, делая их слабыми. Волосы, которые были подвергнуты химической обработке, нуждаются в особом уходе. Кроме того, если вы устали от завитых локонов, их будет трудно повернуть назад – завивку можно исправить только путём среза. Поэтому принимать решение о химической завивке следует обдуманно и осторожно.

Напомним, мы уже писали, какой тип расчесок беспощадно портит волосы.

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