Эксперты назвали три способа, как спасти комнатные растения от солнечных ожогов

Комнатные растения могут быть чувствительны к солнечным ожогам в жаркие летние месяцы, особенно если они расположены в части дома, получающей много солнечного света. Хотя солнечный свет является одним из ключевых факторов, помогающих комнатным растениям процветать, это также может представлять для них риск.

Это особенно касается комнатных растений, предпочитающих косвенный солнечный свет. Пятна от солнечных ожогов на комнатных растениях могут выглядеть как белые или желтые участки на листьях или сухие коричневые пятна, сообщает Express.co.uk.

Листья могут выглядеть отбеленными и вымытыми, а края могут стать сухими и хрустящими. Солнечный ожог может возникнуть быстро, за считанные часы, и поразит только верхние листья, наиболее подверженные воздействию солнца.

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Растения, подвергающиеся воздействию высоких температур, также могут начать увядать, что может являться признаком теплового стресса. Если такие проявления есть у растения, расположенного у окна, пора переместить его в зону косвенного освещения.

Растениям, которые увядают, будет полезно, если перенести их в более прохладное или тенистое помещение. Любые листья, ставшие желтыми или хрустящими, нужно удалить из растения.

Полив также в значительной степени поможет оживить увядающие растения. Проверка почвы даст хорошее представление о том, нуждается ли в растении увлажнение.

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