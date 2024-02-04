Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от слизней и улиток в саду весной

Слизни и улитки – это распространенные вредители в садах. Они могут нанести серьезный вред растениям, поедая их листья, цветы и плоды. Многие садоводы используют химические средства для борьбы с вредителями, но эти средства могут быть вредными для окружающей среды и для самих слизней и улиток.

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Есть несколько гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду, пишет Express. Специалисты дали советы, как защитить сад от вредителей без использования химикатов.

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Как избавиться от улиток и слизней без химии

1. Ручной сбор

Это самый простой и эффективный способ избавиться от улиток и улиток. Выйдите в сад после наступления темноты, когда улитки и улитки наиболее активны, и снимите их с растений и поверхностей. Вы можете переселить их подальше от своего сада, например в лес или парк.

2. Барьеры

Улитки и улитки не любят ползать по медной ленте или диатомовой земле. Вы можете положить эти вещества вокруг растений, которые вы хотите защитить.

3. Измельченная яичная скорлупа или кофейная гуща

Измельченная яичная скорлупа или использованная кофейная гуща – это абразивные материалы, которые могут отпугивать улиток и улиток. Посыпьте растения этими веществами.

4. Органические репелленты

Существуют органические средства от улиток, часто на основе таких ингредиентов, как чеснок или растительное масло. Ими можно опрыскивать растения.

5. Мульча

Грубая мульча, например солома или древесная стружка, может осложнить передвижение улиток и улиток. Используйте его вокруг ваших растений.

6. Практика полива

Избегайте чрезмерного полива сада вечером, поскольку это может создать влажную среду, которая нравится улиткам. Вместо этого полейте утром.

7. Природные барьеры

Посадите растения, устойчивые к улиткам или отпугивающие улитки, такие как розмарин, лаванда или шалфей, вокруг более уязвимых растений.

8. Регулярный уход за садом

Держите свой сад в чистоте и порядке, удаляйте мусор и сорняки, где улитки и улитки могут прятаться в течение дня.

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