Эксперты обнаружили еще один риск перевода часов: существует опасность для водителей

Ученые из Италии и Великобритании обнаружили, что перевод часов на летнее время может негативно влиять на стиль вождения, делая его более рискованным.

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Исследование, опубликованное в журнале Accident Analysis and Prevention, показало, что водители, потерявшие час сна из-за перехода на летнее время, чаще делают опасные маневры на дорогах, пишет dailymail.co.uk.

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Ученые протестовали 23 итальянских мужчин-водителей на симуляторе вождения до и после летнего перехода.

Результаты показали, что после перевода часов:

40% участников эксперимента стали чаще совершать рискованные обгоны.

Водители значительно сокращали дистанцию между автомобилем и велосипедистами.

В общем, стиль вождения становился рискованнее, с большим количеством резких маневров и торможения.

Ученые считают, что это связано с нарушением циркадных ритмов, регулирующих сон и бодрствование.

Это исследование добавляет к предыдущим исследованиям, показавшим, что переход на летнее время может иметь негативные последствия для здоровья, включая повышение риска сердечного приступа.

Ученые рекомендуют людям быть внимательнее за рулем после перехода на летнее время, а также дать себе время на адаптацию к новому режиму сна.

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