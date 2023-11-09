Эксперты объяснили, чем опасны мумифицированные плоды в саду

В ноябре огородники и садоводы, заботящиеся о будущем урожае своих насаждений, готовят кусты и деревья к зимовке.

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Как сообщает Телеграм-канал "Дача. Сад и огород", к зиме нужно убрать все плоды на деревьях и кустах, чтобы они из-за них не пострадали.

"Осмотрите деревья и кустарники. Уберите мумифицированные плоды – они являются источниками инфекций. Обработайте сад от вредителей и болезней, если есть необходимость", – советуют специалисты.

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В этот период следует подготовить и участок для газона. Для этого очистите землю от сорняков, камней и прочего мусора. "Плотно утрамбуйте почву. Посеять семена можно в ноябре или весной", – говорят эксперты.

Относительно мумифицированных плодов, которые не были вовремя убраны с деревьев и кустов, эксперты советуют их избавиться вместе с опавшей листвой. Отмечается, что гнилые и больные плоды в качестве удобрения использовать не следует, поскольку они станут центром распространения болезней на почве.

Для примера, опавшие или до сих пор висящие на дереве яблоки могут стать удобрением для плодовых кустов – смородины, малины, крыжовника, рябины. Использовать можно только плоды без явных признаков грибковых инфекций.

Для этого приготовьте ров глубиной примерно 15-20 см и на расстоянии 20 см от ствола куста. Яблоки мелко порежьте, перемешайте с землей или скошенной травой. Смесью заполните канавку, сверху засыпьте опавшие листья и перегной. Последним слоем должна стать садовая земля.

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