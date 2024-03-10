Эксперты объяснили, что делать весной с луковичными растениями

Весной одними из первых начинают цвести луковичные растения. Это обычно нарциссы, тюльпаны, гиацинты.

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Однако в уходе за этими красавцами существуют нюансы, о которых важно помнить, пишет nezhatin.com.ua. Эксперты объяснили, как ухаживать за такими растениями и как вырастить дома красивые тюльпаны.

В частности, не стоит обрезать листья луковичных цветов, когда они отцветут. Это может негативно повлиять на цветение в следующем году.

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Листья луковичных – это "фабрика" цветов. Именно в нем в течение вегетационного периода происходит фотосинтез, накапливающий питательные вещества для будущих цветоносов. Обрезка зеленых листьев преждевременно останавливает этот процесс. Это может привести к слабому цветению или его отсутствию в следующем сезоне.

Оставьте листья луковичных отмирать естественным путем. Это может занять время обычно до июня, но это важно для здоровья и красоты ваших цветов. Не обрезайте, не подвязывайте, не заплетайте и не прячь листья. Оно нуждается в солнечном свете для фотосинтеза.

Садоводы советуют подождать не менее 6 недель после окончания цветения перед обрезкой. Срезать можно только отмершие листья, когда они станут желтыми и похожими на солому. Продолжайте поливать луковые луковицы в обычном режиме, пока листья не пожелтеют.

Также не обрывайте отцветшие цветки луковичных руками. Это может повредить растение. Используйте срезанные цветы для создания букетов или композиций. После отмирания листьев можно выкопать луковицы, если планируете их пересадить.

Когда весной можно сажать тюльпаны

Тюльпаны можно начинать высаживать, когда почва уже полностью отошла от зимних морозов и подсушилась. Обычно это конец марта или начало апреля.

Грунт на глубине 10 см должен прогреться до +9°C. Для проверки температуры можно использовать термометр для грунта. Поздние сорта можно сажать позже, вплоть до июня.

Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Подготовьте почву, перерыв ее и добавив компост или перегной. Высаживайте луковицы тюльпанов на глубину 10-15 см. Расстояние между луковицами должно быть 10-15 см. После посадки полейте тюльпаны.

Напомним, садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий.

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