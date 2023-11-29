Эксперты объяснили, для чего класть кухонную губку в посудомоечную машинку

Кухонная губка со временем становится небезопасной. Из-за постоянного контакта с водой и остатками пищи в ней могут развестись опасные бактерии и образоваться плесень.

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Чтобы не подвергаться риску, кухонные губки нужно менять хотя бы раз в неделю. Однако продолжительность их пригодности можно увеличить.

Как сообщает santeplusmag, кухонную губку можно вымыть в посудомоечной машине. Если это кажется вам неожиданным, то это может быть прекрасным способом не только очистить губку от бактерий, но и сэкономить деньги.

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Поскольку многие люди в поисках экономии затрат пытаются находить нестандартные способы решения проблем, посудомоечная машина может стать вашим верным союзником в этом процессе. Губка, которая впитывает бактерии и плесень, может быть эффективно дезинфицирована с помощью посудомоечной машины.

Чтобы провести оптимальную дезинфекцию губки, просто разместите ее среди грязной посуды в машинке и включите обычный цикл мойки при 60°. Сушка после мытья также поможет избавить губку от остатков влаги, что способствует развитию микробов.

Хотя эта практика может казаться неординарной, она позволяет вам реже покупать новые губки и эффективно сохранять чистоту посуды. Мытье посуды с губкой в посудомоечной машинке позволит лучше отмыть тарелки и чашки.

Для дополнительной дезинфекции рекомендуется смачивать губку в уксусной воде после каждого использования.

Таким образом, посудомоечная машина становится не только экономичным вариантом, но и эффективным средством борьбы с бактериями и обеспечением долговечности вашей губки для посуды.

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